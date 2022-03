A Toulouse, 40,6 % des décès – contre environ 48 % en France – se terminent par une crémation. Et ce chiffre progresse inexorablement d’1 % par an. Créant parfois, jusqu’à il y a peu, un délai d’attente qui s’ajoutait au chagrin des familles. Mais depuis la semaine dernière, un nouveau pôle funéraire vient d’ouvrir au sud de la ville, à la frontière avec Saint-Orens, où désormais quatre cérémonies de crémation peuvent se tenir par jour. Quatre de plus. Alors que seul le crématorium de Cornebarrieu, ouvert dans les années 1970 à l’opposé de l’agglomération, était jusqu’ici disponible avec ces deux équipements.

Une pénurie obligeant bien souvent les familles à opter pour des voyages à Carcassonne, Tarbes, Pamiers ou Albi. Ou donc à patienter longtemps, trop longtemps, comme en 2018 quand des travaux de modernisation du crématorium ont fait monter les délais d’attente au-delà de 10 jours.

La possibilité de 1.250 crémations de plus par an

« Il était indispensable d’apporter une offre complémentaire », considère Ghislaine Delmond, l’élue en charge des pompes funèbres. En 2021, 2.285 crémations ont eu lieu à Cornebarrieu. Selon les calculs de l’adjointe au maire, le nouvel équipement métropolitain, grâce à ses trois salles de cérémonie, devrait permettre d’en organiser « 1.248 de plus à l’année », et de réduire les délais d’attente à « 2-3 jours ».

Le nouveau crématorium de Toulouse va permettre 1.250 crémation de plus par an. - Toulouse métropole

De quoi réjouir Maïté Rebeix, la présidente de l’association crématiste de la Haute-Garonne. « On a beaucoup œuvré et beaucoup tempêté pour ça », dit cette militante de la première heure. Elle est « très, très heureuse » de l’essor des équipements et que « le message de la crémation soit passé ». Auprès des élus notamment. Car en la matière, la révolution est en marche. Un crématorium a déjà ouvert en octobre, à Villefranche-de-Lauragais, au sud-est de Toulouse, un autre doit entrer en service d’ici à l’année prochaine au sud, à Lavernose-Lacasse.

Par ailleurs, il n’est pas question de fermer le vieux crématorium de Cornebarrieu, rassure Ghislaine Delmont et le nouveau crématorium est « dimensionné pour accueillir un deuxième équipement, si nécessaire ». Alors, combat gagné pour les crématistes ? Maïté Rebeix ne crie pas victoire. Elle rappelle que 90 % des Bretons font le choix de la crémation. Considérant que le tabou n’est pas tout à fait levé, elle cherche encore à convaincre sur l’option d’un repos éternel « altruiste » en ces temps de « saturation des cimetières » et d’éloignement géographique des familles.