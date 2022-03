Le rendez-vous romantique a viré au fiasco. Un voleur de 26 ans qui jouait au joli cœur a été placé en garde à vue mercredi à Toulouse après un dépôt de plainte datant du mois de février. Elle émanait d’une jeune fille de 22 ans, habitant dans le secteur de Croix-Daurade, et qui avait invité chez elle un inconnu rencontré sur les réseaux sociaux.

Il a quitté les lieux dans la soirée mais le lendemain matin, quand elle s’est réveillée, elle n’avait plus ses clés de voiture et le véhicule s’était envolé, avec sa carte bancaire à l’intérieur.

Un prénom et des traces sur les réseaux

La voiture a été retrouvée deux jours plus tard, abandonnée, et la carte a été utilisée pour quelques dizaines d’euros de paiements sans contact. Les enquêteurs de l’Unité des atteintes aux biens ne disposaient que d’un prénom et d’une description mais en exploitant les images de vidéosurveillance et les réseaux sociaux, ils ont fini par identifier un suspect, déjà connu de leurs services. L’homme a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Il est convoqué au mois de juin devant le tribunal.