Coup sang pour un mauvais regard, geste gratuit, ou escalade dans un différend personnel ? Les policiers de Toulouse cherchent toujours à déterminer les causes de la violente agression au couteau qui a eu lieu mercredi, peu avant 15 heures, dans le quartier Saint-Aubin. Alors que deux hommes se croisaient sur un trottoir étroit, l’un a poignardé l’autre avant de s’enfuir. La victime, âgée de 32 ans, a reçu trois coups de lame, notamment à l’abdomen et à la main. Lorsque le Samu l’a pris en charge, son pronostic vital était engagé mais il ne l’est plus ce jeudi, indique une source policière​.

L’enquête pour tentative d’homicide a été confiée à l’Unité des atteintes aux personnes. Les policiers exploitent les témoignages des passants qui ont assisté à la scène et recherchent toujours l’auteur de l’agression.