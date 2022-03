Un questionnaire qui prend 20 petites minutes et demande quelques confidences sur vos discussions politiques avec votre entourage. Cette enquête très officielle sur la pratique de l’information durant l'élection présidentielle est lancée par des chercheurs de deux laboratoires des universités Jean-Jaurès et Paul-Sabatier de Toulouse. « L’idée principale est de chercher à comprendre comment les gens se servent des réseaux numériques pour s’informer sur la politique et dans quelles proportions ces derniers peuvent remplacer des sources plus classiques comme les JT, les journaux ou la radio », détaille Julien Figeac, le sociologue du CNRS qui dirige cette étude.

L’équipe a déjà une base de 1.000 répondants, mais en espère « 2.000 à 3.000 » d’ici au 9 avril pour en tirer une analyse scientifique. Les chercheurs, qui veulent notamment savoir ce qui peut influencer les jeunes, vont analyser parallèlement la force de frappe pages Facebook des partis politique et essayer de déterminer si la presse régionale est concurrencée par les réseaux dans la même mesure que la presse nationale.

Le questionnaire, confidentiel, est ouvert à tous les Français adultes, métropolitains, d’Outre-mer ou de l’étranger. Un dépouillement permettra à l’équipe de livrer de premiers enseignements pile entre les deux tours de l’élection.