Ils ne se sont pas fait la malle longtemps. Disparus dans la nuit de lundi à dimanche après un acte de vandalisme au sein du zoo de Plaisance-du-Touch, les deux wallabies ont réintégré leurs pénates ce mardi soir.

Depuis lundi matin, les membres de l’African Safari, mais aussi les pompiers et gendarmes de l’ouest toulousain, étaient à la recherche de ces deux marsupiaux, que des visiteurs nocturnes avaient libéré. Celui à la robe foncée a été retrouvé dans la matinée, caché dans l’enceinte du parc. Plus téméraire, l’autre wallaby de Bennett s’était aventuré dans un quartier résidentiel de la commune et a été retrouvé en fin d’après-midi dans le jardin d’un particulier.

Reconnaissable à son pelage blanc, il a du coup été baptisé « ghost » après sa cavale de deux jours. De son côté le zoo a déposé plainte auprès de la gendarmerie et une enquête est en cours pour retrouver ceux qui se sont introduits dans l’enceinte du parc.