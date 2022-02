Non, vous n’avez pas halluciné si vous avez croisé ce lundi deux wallabies en goguette dans le secteur de Plaisance-du-Touch, à l’ouest de Toulouse​. Dans la nuit de dimanche à lundi, des personnes se sont introduites dans l’African Safari de la commune et ont libéré de leurs enclos deux wallabies de Bennett, une sorte de petits kangourous, dont l’un est de couleur blanche.

Depuis, les membres du zoo tentent de suivre leur piste pour les retrouver. Des policiers municipaux, des gendarmes et des sapeurs-pompiers ont été mobilisés toute la journée pour localiser les deux marsupiaux qui se trouveraient entre Plaisance-du-Touch et La-Salvetat-Saint-Gilles. Bien qu’inoffensifs, il est conseillé à ceux qui croiseraient leurs routes de ne pas tenter de les approcher : l’animal étant très craintif, il risque de bondir et de se blesser dans sa fuite. Par contre, les observateurs sont invités à appeler le 05.61.86.45.03 ou le 17.