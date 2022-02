Les amateurs de scooter électrique n’auront pas à trépigner trop longtemps. Alors que les engins Indigo Weel ont définitivement disparu de Toulouse à la mi-décembre à la suite de l’incendie de leur entrepôt logistique, la mairie annonce l’arrivée de deux nouveaux opérateurs « au printemps ».

Il s’agit de Yego, déjà présent à Bordeaux et Paris, avec ses engins vert clair, et de l’opérateur batave Felyx, déjà présent notamment à Bruxelles et Berlin et dont les machines sont vert bouteille. Les deux candidats ont remporté l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé en juin 2021 par le Capitole et se sont engagés à respecter « un cadre d’intervention précis, particulièrement sur le respect des règles de stationnement ». Ils auront le droit de déployer 300 scooters en libre-service chacun, moyennant une redevance annuelle de 50 euros par engin.

Dans un communiqué, Yego annonce que ses scooters arriveront « d’ici le mois de mai ».