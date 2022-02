Une violence​ inouïe aux lourdes conséquences. La scène remonte au mois d’octobre 2021 à Toulouse. Un homme et ses deux passagères circulent sur la place Jeanne-d’Arc. Soudain, une dispute éclate entre les deux femmes. L’une, âgée de cinquante ans, quitte dans un premier temps l’habitacle furieuse. Mais elle fait demi-tour, revient vers la voiture et mord son adversaire. Si fort, qu’elle lui tranche une phalange. Elle s’attaque ensuite au conducteur qui tente de s’interposer et le mord à son tour. La victime, âgée d’une quarantaine d’années, s’est vue prescrire à l’époque dix jours d’ITT.

Mais c’est pour « violences volontaires ayant entraîné une infirmité » que les enquêteurs de l’Unité des atteintes aux personnes, en charge du dossier, ont placé la quinquagénaire en garde à vue mardi. Elle a reconnu les faits et doit être jugée au mois de mai devant le tribunal correctionnel.