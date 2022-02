Elle a brandi son cutter et mimé des gestes d’égorgement. Une jeune femme de 28 ans, déjà connue des services de police, a été interpellée par la brigade anticriminalité un peu avant minuit lundi soir, dans le centre-ville de Toulouse. Les fonctionnaires sont intervenus à la demande d’un agent de sécurité du fast-food McDonald’s du secteur Wilson. Ce dernier a raconté que la cliente était rentrée sans masque avant se diriger vers les bornes de commande. Il l’a suivie pour la rappeler gentiment à l’ordre, elle a feint l’ignorance. Il s’est montré plus insistant, et elle s’est immédiatement énervée, sortant sa lame avant de partir en courant.

Lorsqu’ils l’ont rattrapée, les policiers ont trouvé plusieurs lames de cutter dans ses poches. La suspecte était toujours en garde à vue ce mardi.