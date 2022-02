Un voyage à dos de dragon, ça vous dit ? Patience. Pour l’instant Long Ma se refait une beauté dans le tourbillon des créatures mécaniques de la Halle de la Machine. La jument-dragonne est arrivée de Chine, là où elle a fait sa première apparition en 2014, il y a dix jours pour une « grande opération de maintenance ». « Nous l’avons complètement démontée pour vérifier ses capteurs, changer les filtres, réinitialiser ses commandes et même apporter certaines optimisations », explique François Delarozière, le créateur de cette créature titanesque de 12 mètres de long et 5 de haut.

Long Ma est donc en révision à Toulouse mais son cœur – en fait un moteur hybride mi-diesel mi-électrique à faire pâlir les concessionnaires auto – bat déjà assez fort pour qu’elle puisse faire le spectacle. Dès samedi, quand les machinistes qui viennent à peine de faire sa rencontre, se seront fait la main, elle se réveillera plusieurs fois par jour. Pour que s’ouvrent ses yeux de biche, il suffira aux visiteurs les plus chanceux de s’emparer d’une gigantesque plume et de s’en servir de pinceau pour lui revernir le museau. La jument-dragonne s’éveillera doucement, s’ébrouera puis se fera plus inquiétante. Elle se cabrera et actionnera ses naseaux, distillant tantôt une vapeur humide en mode brumisateur puis un souffle brûlant.

Combat de titans sur la piste des géants

Ces réveils poétiques ne sont qu’une mise en pattes pour la créature, un lever de rideau pour les Toulousains et les touristes. Car, avant de repartir vers l’Empire du Milieu, Long Ma aura un combat à mener. Son duel avec l’Araignée géante durera deux jours, les 16 et 17 avril. Il permettra à la Compagnie La Machine de renouer avec l’opéra de rue après la sortie du spectaculaire Minotaure en novembre 2018 qui a attiré 800.000 curieux et fait parler de lui dans le monde entier. Cette fois, la sortie des géants ne se fera pas en centre-ville. Mais autour de la Halle, sur la fameuse Piste des Géants, tracée par les pionniers de l’Aéropostale et devenue l’artère principale du nouveau quartier de Montaudran.

A Toulouse, LongMa, la titanesque jument-dragonne de la Cie La Machine, vient de vivre son premier réveil #culture #spectacle pic.twitter.com/I9W1qnDSrd — 20 Minutes Toulouse (@20minutestoul) February 17, 2022

Le spectacle sera gratuit pendant deux jours. Et, évidemment, le Minotaure y prendra part. « Si vous réservez un voyage à dos de Minotaure ce jour-là, vous ferez même partie du spectacle », plaisante François Delarozière. Et Long Ma en prendra de la graine. Son « temple de voyage » sera hissé sur son dos et elle servira à son tour de transport en commun. Jusqu’au 8 mai. Ensuite, elle repartira pour de nouvelles aventures.