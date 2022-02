Dans moins de quinze jours, les fourgonnettes, fourgons et poids lourds d’entreprises qui ont une vignette Crit’Air ne pourront plus rouler dans une grande partie de la Ville rose, ainsi que dans certains secteurs de Colomiers et Tournefeuille. Le 1er mars, la Zone à faibles émissions (ZFE-m) entrera en vigueur, de jour comme de nuit et 7 jours/7, sur un périmètre de 72 km2 de la métropole.

Cette mesure, qui vise à améliorer la qualité de l’air, s’appliquera ensuite progressivement aux autres véhicules les plus polluants : le 1er septembre, les poids lourds et autres véhicules utilitaires Crit’Air 4 seront concernés, puis en janvier 2023 ceux des particuliers et utilisateurs de deux-roues motorisés équipés de vignettes 4, 5 et non classés. L’année suivante, seuls les véhicules ayant une vignette Crit’Air 0, 1 et 2 pourront continuer à rouler au sein de la ZFE-m. Hormis ceux ayant une dérogation.

La métropole vient de publier tous ceux qui pourront en bénéficier localement (voir liste ci-dessous).

Voitures de collection, food-truck

On savait déjà que c’était le cas pour les bus ou encore les véhicules de pompiers ou de l’Armée, de manière permanente. A Toulouse, les ambulances, les camping-cars, les bennes à ordures, les food truck, les fourgons blindés ou encore les tracteurs seront autorisés à rouler de manière dérogatoire durant trois ans. A ces véhicules de type VASP (fourgon aménagé) ou VTSU s’ajoutent les camions frigorifiques, les véhicules du BTP, comme les bétonnières, les convois exceptionnels ou les camions des déménageurs.

Mais aussi les véhicules de collection. Ce qui était une demande récurrente de certaines associations. A ces dérogations d’une durée de trois ans valables sur justificatif, figurent aussi des autorisations ponctuelles de circuler pour certains véhicules polluants. Comme ceux des entreprises en cessation de paiements ou dont les propriétaires sont convoqués par les services de l’Etat pour un contrôle. Ou encore les gros camions qui viennent pour installer une scène de spectacles.

Certains jugeaient la ZFE toulousaine trop restrictive et de nombreuses demandes avaient été faites auprès de la métropole. Avec cette liste de dérogations, suite à l’ouverture de négociations, le nombre de véhicules soumis aux restrictions de circulation tend donc à baisser. « La ZFE, demandée par l’Etat, doit tenir compte des situations particulières identifiées grâce à la concertation approfondie menée auprès des Toulousains, depuis 2019, et nécessitant des dérogations », a justifié le président de la métropole, Jean-Luc Moudenc (LR), dans un communiqué. Se prévalant de « rester fermes sur les principes de la ZFE, tout en écoutant les difficultés rencontrées par certains secteurs ».