L’Idylle a été brève, pas le harcèlement qui s’est ensuivi. Au cours de l’automne 2021, une Toulousaine de 27 ans a déposé plainte à deux reprises pour harcèlement moral contre son ex-compagnon de 29 ans. Ils avaient vécu quelques semaines ensemble mais elle avait choisi de le quitter, car elle le trouvait trop nerveux. L’éconduit a plutôt mal pris les choses : en l’espace de trois mois, il a passé plus d’un millier d’appels à la jeune femme et lui a envoyé 1.500 SMS, tantôt tendres pour la reconquérir, tantôt carrément orduriers. Les écrits sont restés et la victime a pu les produire aux enquêteurs. Malice ou coïncidence, ces derniers ont choisi de placer le suspect en garde à vue ce lundi, jour de la Saint-Valentin​.

Le jeune homme, déjà connu des services de police, a prétexté que ses relances visaient à récupérer des affaires et de l’argent que son ex-compagne lui devait. Mais il a fini par reconnaître les faits de harcèlement et a opté pour une procédure de « plaider-coupable » pour laquelle il est attendu au Palais de justice le 16 mai prochain.