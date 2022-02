Le premier rêve de Thomas Pesquet, ce n’était pas de décrocher la lune, mais celui de devenir basketteur professionnel. Alors, lorsque le Stade Toulousain a décidé de faire un cadeau à son ambassadeur de choix pour son retour sur Terre, l’idée d’une paire de baskets s’est imposée. Mais pas n’importe lesquelles.

« Il fallait faire quelque chose de jamais vu, les vraies sneakers de l’espace. Le gros avantage de Toulouse c’est d’être la capitale de l’aérospatiale, on a donc contacté des entreprises qui nous ont fourni différents matériaux », raconte Jean-Emmanuel Pialoux, artisan-bottier de la société LBT Sneakers, installée à Toulouse. Partis d’une paire de Air Jordan 1, avec son associé ils l’ont complètement revue et désignée, en gardant les codes du Stade Toulousain et les désirs de l’astronaute.

SPACE JORDAN 1



réalisées par @lbtsneakers pour Thomas Pesquet en partenariat avec le Stade Toulousain 🚀



(fabriquées notamment à partir de matériaux issus de l’aérospatial) pic.twitter.com/rDmEAlNkTf — Gaw (@gawmess) January 28, 2022

Pour passer cette étape du « bespoke », la personnalisation sur-mesure, la société Hemeria leur a donné du betacloth, un textile résistant et isolant avec lequel on fait les combinaisons des astronautes. Mais aussi du MLI utilisé pour les satellites. L’entreprise Comat les a approvisionnés en laiton dédié à la robotique spatiale et leur a fabriqué spécialement une boîte de transport, à l’image de celles qui avaient servi à envoyer les « blobs » dans la station spatiale internationale.

Isolantes et résistantes

« On s’est posé la question de savoir si cela allait résister à la friction, au pliage. Nous avons fait pas mal de tests pour que cela ne déchire pas et que cela tienne dans le temps », détaille Jean-Emmanuel Pialoux qui a passé une centaine d’heures sur ce projet.

Thomas Pesquet et sa paire unique de - Clement Gomes /gawmess 2

Cette paire unique ne devrait pas être vouée à rester dans la penderie de Thomas Pesquet. L’astronaute qui a reçu ses « Space Jordan 1 » dans le vestiaire des Rouge & Noir a assuré qu’il avait prévu de les mettre « à quelques occasions précises ». Peut-être les emportera-t-il s’il part sur la Lune. Et laissera une trace unique sur le sol foulé pour la première fois par Neil Armstrong il y a un peu plus de 52 ans.