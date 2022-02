C’est une maraude un peu spéciale qu’ont réalisée les étudiants toulousains de l’INSA ce 3 février. D’habitude dédié au temps libre, ce jeudi après-midi a été consacré, à l’occasion de la Chandeleur, à la distribution solidaire de crêpes aux plus démunis. Après avoir préparé le mets traditionnel de cette fête païenne la veille et garni le tout dans la matinée, une trentaine de jeunes ingénieurs en devenir ont quitté l’école, les bras chargés d’un millier de crêpes, pour prendre le chemin de Compans-Caffarelli, dans le centre-ville.

« Les étudiants ne pensent pas qu’à faire la fête »

« C’est toute une organisation », explique Jean-Yves Fourniols, 50 ans, professeur et directeur de la fondation INSA Toulouse, qui accompagne ses élèves. L’événement a été organisé en collaboration avec la mairie, le MIN (Marché d’Intérêt National) de Toulouse et le CROUS. « Outre l’aspect solidaire, nous trouvions important de montrer que, contrairement à ce que l’on entend parfois, les étudiants ne pensent pas qu’à faire la fête. Ils donnent de leur temps pour aider les oubliés en cette période de grand froid et c’est formidable. »

Au menu, crêpes au sucre et à la confiture, mais pas seulement. Les étudiants, qui se sont divisés en six équipes, ont aussi récupéré du café ainsi que 200 chaussettes, bonnets et tours de cou.

Un réconfort matériel et social

Emilie Combres, 19 ans, est la cheffe d’équipe. L’étudiante en chimie-biologie, qui souhaite plus tard intégrer le social à son domaine, est une habituée puisqu’elle est également coprésidente de MASE, la branche maraude du Pôle humanitaire de l’école, qui en organise toutes les semaines. « Je fais une maraude environ toutes les trois semaines. Du coup c’est moi qui décide de l’itinéraire », lance la jeune femme avant le départ est lancé. Et cette fois-ci, ce sera destination Jean-Jaurès.

Le petit groupe n’a pas marché 50 mètres qu’une première personne s’approche. Il s’appelle Achref. « Les maraudes c’est ma vie, vous savez ! », explique cet homme de 46 ans. Il accepte avec plaisir les crêpes, les vêtements et le café que lui tendent les jeunes. « C’est la première fois que je vois une maraude bleue, dit-il en faisant référence aux gilets caractéristiques des bénévoles. J’en ai vu des rouges, des oranges, mais ça ne tombe plus du ciel ces temps-ci. » Cet Auvergnat d’origine marocaine est descendu il y a vingt-deux ans sur Toulouse, où il a de la famille. « Ils savent que je suis à la rue mais je ne veux pas qu’ils me voient dans cet état. » Faute de logement, l’homme dort à l’aéroport. « Il fait très froid en ce moment et je n’ai même pas de couverture. Un duvet c’est un peu comme un doudou pour moi, c’est psychologique. » Ravie d’avoir pu lui apporter un peu de lien social, la fine équipe se remet en route.

En longeant la Garonne, elle aperçoit une immense tente. Là vit Anila, 34 ans, avec son compagnon et ses trois enfants, âgés de neuf, six et deux ans. « On a déjà croisé des maraudes, mais souvent, les sandwichs qu’ils nous donnent sont périmés et sentent mauvais… », relève cette maman. La famille est arrivée d’Albanie en décembre. Récemment testée positive au covid-19, elle n’a pas encore pu avoir accès à un logement d’urgence, bien que prioritaire. « J’appelle le 115 tous les jours mais ils disent qu’il n’y a pas de place. On est venu ici pour trouver un travail, scolariser les enfants et soigner le petit qui a des problèmes de reins. » La jeune mère donne à l’une des bénévoles une serviette pour qu’elle puisse s’asseoir face à ses filles.

Cela faisait longtemps que Medina, la cadette, n’avait pas mangé de confiture, mais ce qui attire principalement son attention, ce sont le bonnet et le tour de coup noirs. Un peu trop grands pour son visage enfantin, elle s’amuse à les enfiler comme s’il s’agissait d’un déguisement. « Tu es super mignonne comme ça ! lui dit Emma Labourbe, l’une des bénévoles, 19 ans, coprésidente du Pôle humanitaire. Les chaussettes sont en taille unique 43-46, mais tu pourrais t’en servir comme pantalon ! » Un rire échappe à la petite fille.

La troupe a finalement rejoint Jean-Jaurès sans encombre, les bras encore chargés de crêpes. Il est maintenant temps d’aller refiler le matériel à l’équipe suivante. Pour Emma, l’opération est un succès. « Aujourd’hui c’est cool, ils ont bien discuté. Ce n’est pas toujours le cas, ça montre qu’ils ont apprécié. » Elle compte bien remettre le couvert pour la Chandeleur de 2023, en espérant cette fois-ci que des étudiants d’autres écoles se joindront à eux.