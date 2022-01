La SNCF n’est pas épargnée par l’épidémie de Covid-19 qui sévit en France. En particulier dans la région Occitanie où l’Agence régionale de santé dénombrait vendredi dernier pas moins de 30.924 cas positifs supplémentaires chaque jour, avec des taux d’incidence record notamment en Haute-Garonne, puisqu’il atteignait les 4.295 cas positifs pour 100.000 habitats.

Comme n’importe quelle profession, celle des conducteurs de TER doit donc faire face à des contaminations et un absentéisme dans ses rangs. « Jusqu’à jeudi dernier, nous avons maintenu un plan de transport, mais nous avons dû l’adapter. Aujourd’hui, 95 % des TER circulent en Occitanie, les autres sont remplacés par ces cars de substitution », explique une porte-parole de la SNCF.

ℹ️ Du fait de l'augmentation des absences de personnels liées à la COVID19, le trafic #liOTrain sera adapté du 24 au 26/01 sur les lignes :



- Perpignan-Villefranche

- Nîmes-Alès

- Toulouse-Boussens

- Toulouse-Brive

- Toulouse-Auch

- Toulouse-Rodez



Des TER sont ainsi annulés sur les lignes entre Toulouse et Boussens, Toulouse et Brive, ou encore à destination d’Auch et Rodez depuis la Ville rose. La SNCF conseille aux voyageurs de se renseigner la veille du départ en ligne ou sur les réseaux sociaux.

Des perturbations auxquelles s’ajoute la grève des aiguilleurs en Nouvelle-Aquitaine, qui a pour conséquence qu’aucune TGV ne circule ce lundi entre Bordeaux et Toulouse.