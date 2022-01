Déclenchée ce mercredi, l’alerte pollution​ aux particules fines qui frappe Toulouse va se poursuivre ce jeudi. Pour ne pas en rajouter, les automobilistes devront abaisser leur vitesse de 20 km/h.

Mais il y a aussi une autre solution, celle d’emprunter les transports en commun, même quand on n’en a pas l’habitude… Tisséo annonce en effet le déclenchement de son nouveau, et encore méconnu, ticket Planète. Il sera disponible ce mercredi dans tous les distributeurs automatiques de tickets (et sur l’appli Ticket Easy) au prix de 3 euros et permettra de voyager toute la journée, en illimité, sur le métro, les bus ou le tram.

Il s’agit seulement de la deuxième apparition de ce ticket anti-pollution, la première avait eu lieu le 4 mars 2021.