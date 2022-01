Trouver l’âme sœur en plus de la sortie. C’est la promesse du tout premier Escape Dating de Toulouse, un nouveau concept ludique pour égayer et faciliter la quête des célibataires. Si 36 « cobayes » s’inscrivent d’ici là, la première soirée des cœurs à prendre aura lieu forcément autour de la Saint-Valentin et plus probablement le vendredi 11 février dans les vastes locaux de Tactisens, cet escape game bien rodé qui fait la part belle aux cinq sens. Pour les habitués, sachez que le maître des lieux, l’inquiétant (et mégalo) Dr Windar, non content d’avoir trouvé la formule de la vie éternelle se vante maintenant d’avoir dégoté celle de « l’amour véritable ».

Alors, non, les créateurs du lieu n’ont pas la prétention d’être devenus des spécialistes en rencontres amoureuses. Mais des témoins de l’alchimie que peut parfois créer un jeu, si, à force d’observer depuis leur cabine de contrôle les joueurs stressés. « On devient quand même assez spécialistes de l’ambiance de groupe, des liens qui se créent ou se renforcent, et de cette façon qu’ont les joueurs de se découvrir autrement », relève Anne-Marguerite Monory, la fondatrice de Tactisens. Elle voit aussi dans l’Escape Dating la possibilité d’une séduction « dans la vie réelle » plus engageante qu’un coup de cœur virtuel débouchant sur une interminable soirée en tête à tête au restaurant alors qu’on a compris dès les premières secondes que ça ne matcherait pas.

Faux algorithmes mais vraie occasion de rencontre

Et puis Marguerite Monory pense aussi aux amateurs qui réclament des « open game » : ceux qui sont seuls ou trop peu pour s’inscrire en groupe à un escape game mais veulent quand même en être de temps en temps.

Concrètement, la seule intervention amoureuse de Tactisens se fera dans la constitution des groupes de 36 des soirées du vendredi grâce aux questionnaires, qui resteront archi-confidentiels, remplis en ligne au moment de l’inscription (à 60 euros par personne). Les célibataires seront ensuite répartis dans les jeux – escape game classique ou « aventure sensorielle ». Et tandis que le Dr Windar fera mine de triturer ses algorithmes en se prenant pour Cupidon, il laissera en fait la magie du jeu opérer, les fulgurances décocher leurs flèches, les regards se croiser et les masques obligatoires entretenir la part de mystère. Le gros plus de cette soirée de quatre heures, pour faire d’une pierre deux coups (de foudre), c’est le cocktail dînatoire qui suivra la résolution des énigmes. Les participants pourront consolider leurs affinités et échanger leurs coordonnées. Choisir eux-mêmes les codes en somme.