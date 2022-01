Dans certains quartiers de Toulouse, l’entassement des poubelles sur les trottoirs commence à poser de sérieux problèmes d’hygiène. Et cela pour ne pas s’arranger au cours des prochains jours. A la sortie de la réunion avec la direction de leur service, les représentants syndicaux des éboueurs ont indiqué qu’ils n’avaient pas obtenu d’avancées significatives pour mettre un terme à la grève qu’ils ont commencée le 15 décembre dernier.

« Nous avions calculé que la fin du "fini parti" équivalait à une perte de 67 jours de congé par an. Nous demandions une prise en charge de la pénibilité à hauteur de la moitié de ces jours. Avant d’entrée en négociation, ce mercredi, la direction proposait sept jours de compensation. A la sortie, c’était neuf jours. Et du côté de la rémunération et de la compensation, on est aussi loin de ce qu’on espérait », relève Nicolas Refutin du syndicat FO de Toulouse Métropole.

Actions symboliques ?

Ce jeudi matin, lors de la prise de service dans les entrepôts, l’intersyndicale ira soumettre aux salariés ce que la direction avance sur la table des négociations. Mais le militant de FO sait déjà que ces propositions seront refusées par la majorité et que la grève risque de se durcir dans les jours à venir. « Nous pouvons aussi mener des actions symboliques, des blocages, on peut tout imaginer », explique Nicolas Refutin pour qui une grande majorité des éboueurs suivent aujourd’hui le mouvement de grève.