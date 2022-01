Les Toulousains devront de nouveau avancer masqués dans l’hypercentre. Le préfet Etienne Guyot a annoncé mardi soir le retour de cette obligation dans un périmètre déjà pratiqué, allant des boulevards aux berges de la Garonne. Cette mesure, prise en concertation avec le maire Jean-Luc Moudenc (LR) et l’agence régionale de Santé, prend effet dès ce mercredi 5 janvier et fait suite à une progression jamais vue des contaminations. Lundi, le taux d’incidence du Covid-19 était de 1.383,5 cas pour 100.000 habitants (alors que le seuil d’alerte est à 50 cas) dans la Ville rose et de 1298,7 cas en Haute-Garonne.

Le périmètre de l'arrêté préfectoral qui entre en vigueur ce mercredi. - Préfecture 31

L’obligation est valable de 9 heures à 3 heures du matin pour toute personne âgée de plus de 11 ans. Sachant que les enfants de plus de 6 ans doivent quand même, et dans toute la France, être masqués jusqu’au 23 janvier au moins dans les transports collectifs et les établissements recevant du public.