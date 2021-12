Lorsqu’une personne disparaît, les équipes cynophiles sont souvent appelées en renfort pour retrouver sa trace. Souvent ils peuvent utiliser un objet ou un vêtement lui ayant appartenu pour que les chiens suivent son odeur. Mais parfois les maîtres-chiens sont obligés de prélever l’odeur sur une compresse. « Cela peut prendre une demi-heure. Or dans ce genre de cas, le temps est notre ennemi », explique l’adjudant Patrick Lacoffrette.

Ce gendarme de l’équipe cynophile du Lot s’est donc penché sur la composition de l’odeur humaine et sur le meilleur moyen de pouvoir la prélever rapidement. Au cours de ses recherches, il a découvert qu’un polymère pouvait capturer les fragrances. Associé à un système de pompe qu’il a mis au point, il a ainsi créé son « Odor Hunter ».

Prélèvement en moins de cinq minutes

« C’est un système de pompe avec une porte filtre que l’on insère. On le met à proximité du téléphone, du drap ou encore de l’arme lorsqu’il s’agit d’un crime. La pompe aspire l’odeur en quatre a cinq minutes. Elle se dépose sur le polymère que l’on met ensuite dans un sac. On prépare le chien qui va alors pouvoir la mémoriser », explique le gendarme. Outre sa rapidité, l’avance de son « Odor Hunter », c’est aussi de pouvoir congeler le sac qui contient le polymère, et ainsi conserver la fragrance plusieurs jours.

Le - Patrick Lacoffrette

Après avoir soumis sa technologie à l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale qui a fait des tests pour valider ses prélèvements, il a utilisé cette nouvelle technique avec sa chienne Maya. « Lors de la disparition d’une personne suicidaire, je ne pouvais pas prendre de vêtements. Nous avons donc fait rapidement un prélèvement dans le drap. Le chien a ensuite travaillé sur 1 kilomètre et l’a retrouvé sept minutes après avoir commencé à chercher », relate Patrick Lacoffrette qui a déjà été récompensé du premier prix des ateliers de performance de la gendarmerie, une sorte de concours Lépine interne.

Une technique qui pourrait être aussi utilisée sur les scènes de crime, « sans risque de la polluer », poursuit le Geo Trouvetou dont la chienne a déjà participé cette année à 51 opérations de recherche de personnes disparues.

Lorsqu’il en a la possibilité, il utilise en priorité un vêtement ou une taie d’oreiller, par exemple, s’il estime que cette odeur est fiable. « Mais si j’ai le moindre doute, si l’odeur est bancale, mélangée à celle d’autres personnes, j’utiliserai le polymère pour ne pas compliquer la tâche au chien », assure le gendarme qui est en lice pour un nouveau concours du ministère de l’Intérieur. Son innovation pourrait bientôt venir compléter la panoplie des équipes cynophiles, dont certains membres l’ont déjà contacté. Avec une seule ambition : « gagner du temps ».