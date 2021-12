Les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, placées en vigilance extrême vendredi soir, sont repassées en vigilance orange ce samedi matin pour, entre autres, inondation et risques d’avalanche, avec des pluies en « nette baisse d’intensité », selon Météo-France. Selon le bulletin matinal du service météorologique, les précipitations vont se poursuivre dans la matinée sur le massif pyrénéen mais avec des intensités en baisse sensible, qui ne justifieront plus un maintien en vigilance orange au-delà de 10 heures.

D’ici la mi-journée, seuls 5 à 10 mm de précipitations supplémentaires sont attendus sur l’ensemble du massif, précise Météo-France. Les averses de neige vont également se poursuivre, mais de « manière très affaiblie ».

Aucune victime côté français

Vendredi soir, ces départements étaient en vigilance rouge, attendant la décrue de rivières et de torrents, sortis de leur lit depuis la veille car gonflés par des pluies abondantes et la fonte d’une partie du manteau neigeux dans les Pyrénées. La Nive est ainsi sortie de son lit à Bayonne, amenant le préfet des Pyrénées-Atlantiques Eric Spitz à procéder à l’ évacuation d’une cinquantaine de personnes dans la ville basque, et à plus d’une centaine d’autres dans l’est du département.

Le gave de Pau est aussi sorti de son lit, tandis que de nombreuses routes des Pyrénées étaient coupées et impraticables. Plus à l’est, dans les Hautes-Pyrénées, une soixantaine de routes ont été coupées à la circulation, dont la RD920, qui mène au village et à la station de ski de Cauterets. Un éboulement important a enseveli la route, le seul accès à Cauterets, désormais isolé du reste du département, alors que la station de sports d’hiver s’apprêtait à accueillir les skieurs pendant les vacances de Noël. Aucune victime n’est toutefois à déplorer dans cet épisode climatique côté français, tandis qu’une femme est morte en Espagne suite à un glissement de terrain.