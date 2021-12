Il aurait dû avoir lieu en septembre 2020, mais la crise du Covid-19 est passée par là. Après deux reports, le premier Rose festival, imaginé par les rappeurs toulousains Bigflo & Oli, doit avoir lieu les 2 et 3 septembre 2022 au Domaine d’Ariane, sur la commune de Mondonville, au nord de Toulouse.

Alors que la billetterie ouvre ce mercredi, ils viennent de dévoiler une partie de la programmation. Et comme promis par les deux frérots, elle est d’ores et déjà éclectique. Parmi les premiers noms dévoilés, on trouve le DJ Allemand de musique électro Paul Kalkbrenner, le duo électro Polo & Pan, la rappeuse aux textes engagées Chilla, Ziak dont le premier album cartonne, les inusables et indémodables rappeurs d’IAM et l’incontournable Damso​.

D’autres noms devraient s’ajouter à cette première liste indique le programmateur toulousain Bleu Citron. Le pass une journée est à 46 euros, les festivaliers pourront aussi dormir sur place en réservant un pass deux jours avec camping.