En contrôle de routine des pass sanitaires, les policiers n’ont pas fait le déplacement pour rien dans un petit fast-food de Toulouse, dans la nuit de vendredi à samedi. D’ailleurs, les gérants de cet établissement situé en lisière de la zone industrielle de Thibaud, deux frères, ont d’abord tenté d’empêcher les fonctionnaires de rentrer, n’hésitant pas les bousculer.

Et pour cause : sur les 25 clients présents dans le fast-food à 1 heure du matin, neuf n’ont pas pu présenter de pass sanitaire. Les deux patrons, âgés de 37 et 32 ans, n’en avaient pas non plus. Mais l’amende à 135 euros pourrait leur sembler dérisoire. Les deux frères ont en effet été conduits en garde à vue pour rébellion et violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique.

Ils doivent être jugés le 15 décembre devant le tribunal correctionnel. Sans compter les sanctions administratives encourues pour n’avoir pas appliqué les obligations sanitaires dans leur restaurant.