Vous déclinez poliment et passez la main quand on vous propose de goûter un vin au restaurant de peur de ne pas être à la hauteur ? Vous vous sentez de trop quand vos amis connaisseurs s’enflamment sur un cépage ? L’antidote à vos complexes de néophyte se niche peut-être dans la cave du restaurant toulousain Les Petits Crus, rue des Couteliers. Depuis peu, l’établissement toulousain spécialisé dans les mariages vins-fromages propose Wine Gaming, un jeu original à mi-chemin entre l’initiation à l’œnologie et l'escape game.

L'univers du Wine Gaming, avec la fameuse bouteille à délivrer. - H. Menal - 20 Minutes

Et parce qu’à 20 Minutes, on a le sens du sacrifice, on est parti sur les traces d’un collectionneur descendant des comtes de Toulouse, n’hésitant pas à goûter une quinzaine de crus – même le « bouchonné » faute de concentration pendant les consignes préliminaires – pour venir à bout des cinq épreuves.

Alors déjà, les codes de l’escape game sont respectés. Le décor est soigné, il y a des parchemins, des énigmes, des codes, des pièges, et, forcément, la clé de l’épreuve suivante qu’on trouve par accident parce qu’on est de vrais winners (ou des désespérés qui fouillent partout). L’indispensable sablier est là pour vous rappeler que l’horloge tourne, que vous n’avez qu’une heure pour réussir. Mais, en fait, personne ne le regarde. Parce que la grande différence avec un escape game, c’est qu’il n’y a pas le stress. Pas de claustrophobie qui s’insinue non plus : pas besoin de s’échapper, c’est une bouteille protégée par un cryptex (dont les plus filous s’intéresseront au mécanisme) qu’il faut délivrer.

Boisé ? Notes de Cassis ? On apprend en goûtant

Du coup on palabre, on digresse, en débouchant les quinze tubes à essais, remplis chacun de 2 cl de vin, qui jalonnent le jeu. On verse, on aère comme des pros ou presque, on sent, on « mâche » même pour révéler les tannins. Bon, au cours des débats nos certitudes se fissurent parce qu’on se croyait quand même modestement capable de reconnaître des notes de cassis.

En créant le jeu, Bertrand Castaing et Corentin Quemener, les deux propriétaires des Petits Crus, qui le proposent aussi dans leurs restaurants de Paris et Clermont-Ferrand, voulaient « rendre l’œnologie accessible à tous, sans être ni trop scolaire, ni trop pompeux ». Mission accomplie. Valentine, notre hôte, a comblé nos lacunes pendant le débriefing. Et en sortant, au-delà de la satisfaction d’avoir délivré la bouteille pile poil à la fin du sablier et de s’être amusé, on a l’impression d’être capable de reconnaître un vin boisé ou tannique, histoire de moucher les spécialistes de notre entourage qui nous saoulent en ramenant leur science à chaque repas.

Evidemment, on vous conseille de rentrer à pied. Si vous n’avez pas sagement utilisé le crachoir au cours des épreuves, vous repartirez, certes moins bête, en ayant quand même ingurgité l’équivalent de deux verres et demi de vin.