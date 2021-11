C’est l’un des projets de transport en commun les plus emballants et originaux en cours de construction en France. Téléo, le plus long téléphérique urbain de l’Hexagone, doit permettre aux Toulousains de survoler les bouchons de la rocade et de relier le campus des sciences à celui de l’Oncopole, via le CHU de Rangueil.

Ce chantier à plus de 80 millions d’euros pour 3 kilomètres de ligne a été confié au constructeur spécialisé Poma (allié ici à Bouygues). Depuis la crise sanitaire, il a essuyé plusieurs retards, le dernier en date étant lié à « la pénurie d’éléments électroniques pour le pilotage du système ». La mise en service de Téléo, dont les cabines sont actuellement testées à vide entre les cinq pylônes géants, est désormais prévue pour « fin avril 2022 ». A moins d’un nouveau grain de sable dans les rouages.

Mardi, 100 % Radio a révélé qu’un cabinet d’expertise indépendant mandaté pour inspecter les charpentes métalliques aurait repéré des « fragilités » et « des soudures non conformes sur les cinq pylônes », le constat donnant des « cauchemars » aux ingénieurs de Tisséo Ingénierie (TI), le maître d’ouvrage.

« Points d’alerte »

Alors, faut-il s’inquiéter de ce nuage dans le ciel de Téléo ? « La réponse est clairement non » répond Jean-François Lacroux, le directeur général de TI qui a mené une visite de chantier ce jeudi. « Les contrôles en cours à la fois sur les équipements et les infrastructures sont tout à fait normaux dans une procédure de réception d’un tel chantier », explique-t-il. « Un cabinet indépendant, l’Institut de soudure, a effectivement contrôlé les cordons de soudure des pylônes », complète Vincent Conan, le chef de projet chez TI.

Ce cabinet n’a toujours pas rendu son rapport définitif. Mais oui, ses inspecteurs ont grimpé le long des pylônes, en nacelle, pour scanner les soudures et, oui, ils ont soulevé des questions. « Il ne s’agit pas de fragilités mais de points d’alerte », nuance Jean-François Lacroux.

Comme une radio médicale à interpréter

« Nous avons nous-mêmes contrôlé en interne, à l’usine puis sur place, ces éléments et nos analyses ne révèlent bien évidemment aucun défaut », assure Philippe Laville, le directeur du projet Téléo chez Poma. Il compare les scans de l’Institut de soudure « à une radio médicale qui doit être interprétée ». Et qui l’est ici, pour l’heure, de façon différente entre le constructeur et le cabinet d’expertise. « Mais les échanges se poursuivent » et il est confiant sur une prochaine « levée de doute ».

Côté Tisséo Ingénierie et constructeur, sur la même ligne, il s’agit plus d’une étape classique que d’une péripétie. « Nous ne transigerons jamais sur la sécurité », affirme fermement Philippe Lacroux. C’est d’ailleurs, comme pour toutes les infrastructures de ce genre, une instance indépendante et spécialisée qui synthétisera in fine le « dossier sécurité » sur lequel s’appuiera le préfet, seul maître à bord, pour donner le feu vert au démarrage du téléphérique. Et le rapport définitif de l’Institut de soudure y sera annexé.