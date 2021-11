Le combat des sages-femmes pour la revalorisation de leur statut et l’amélioration de leurs conditions de travail s’amplifie à Toulouse, où les blocs accouchement ferment les uns après les autres. Alors que la maternité de la clinique Rive Gauche est close depuis samedi, celle de la clinique Croix du Sud a rejoint le mouvement ce mercredi.

Accueillir les parturientes dans la région toulousaine tourne au casse-tête pour l’agence régionale de Santé (ARS). Cette dernière renouvelle sa consigne aux futures mamans de ne plus se rendre directement dans les établissements concernés, et de composer le 15 pour être réorientées là où des places sont disponibles.

Les pouvoirs publics durcissent le ton

Après avoir mobilisé les maternités non-grévistes de Toulouse, les autorités sanitaires doivent maintenant faire appel à d’autres maternités de la région, tout en déplorant « les désagréments pour les familles concernées qui pourraient faire face à un éloignement géographique plus important lors de ces naissances ».

Sans se mêler des revendications et des négociations en cours dans les établissements privés, la préfecture et l’ARS « appellent instamment tous les professionnels de santé concernés à respecter les réquisitions préfectorales, pour éviter toute interruption de la prise en charge des naissances, des jeunes mamans et des nouveau-nés et des conséquences susceptibles de s’en suivre ». Pour le cas de la clinique rive Gauche, un signalement a été déjà été fait au procureur de la République.