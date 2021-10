Un homme de 43 ans a été extrait de sa cellule de la maison d'arrêt de Seysses mardi pour répondre d’exhibitionnisme. L’affaire remonte à la fin du mois de mai. Une jeune fille de 20 ans est montée aux alentours de 22 heures dans une rame vide du métro de Toulouse, à la station Saint-Cyprien. A l’arrêt suivant, un compagnon de voyage plus qu’inquiétant l’a rejointe.

L’homme s’est assis non loin d’elle et a commencé à se tripoter à travers son pantalon. Puis il a carrément sorti tout son attirail pour se masturber. Prise de panique, la jeune fille est sortie en courant et en hurlant à la première station, en ayant toutefois la présence d’esprit de prendre une vidéo fugace.

Bientôt jugé

Identifié grâce à la vidéosurveillance, l’homme de 43 ans a d’abord nié les faits mardi devant les enquêteurs de l’Unité des atteintes aux personnes de la Rive droite. Mais confronté à sa victime puis a la mini-vidéo, il a fini par reconnaître les faits. Il devra en répondre prochainement devant le tribunal correctionnel. En attendant, il a été raccompagné dans sa cellule.