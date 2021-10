Du 8 au 10 octobre se déroulait le festival Holà Cuba, un rendez-vous de musique et danses autour de la culture cubaine, entre Bruguières et Toulouse. Quelques jours après ce rendez-vous, « une chaîne de contamination au Covid-19 » a été identifiée par l’Agence régionale de santé, à travers deux cas de contamination, et ce malgré le pass sanitaire.

Si aucun de ces cas ne présente de facteur de gravité, les autorités sanitaires ont décidé de lancer un appel au dépistage auprès des 1.300 participants à cet événement après une première phase de contact-tracing.

Alors que les tests PCR et antigéniques sont devenus payants, l’Agence régionale de santé d’Occitanie invite les festivaliers à la contacter via l’adresse mail ars31-alerte@ars.sante.fr pour pouvoir bénéficier d’un dépistage gratuit. Et incite ceux qui auraient des symptômes, même bénins, à rester isolés chez eux.