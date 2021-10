Un mouvement social est annoncé ce lundi sur le réseau de transports en commun Tisséo, à Toulouse. Si le service du métro fonctionnera normalement, d’importantes perturbations sont annoncées au niveau des lignes de bus et du tramway, et ce, dès la prise de service des agents, à partir de 5h15.

▶️ En raison d'un mouvement social, des perturbations importantes sont à prévoir sur le réseau bus et tram.



👉Le service métro sera assuré normalement.



👉 Plus d’informations en temps réel demain à partir de 5h15, sur notre site internet https://t.co/q0m42R3zCU et l'application pic.twitter.com/aDy0HGgv6u — Tisséo Voyageurs (@infoTisseo) October 3, 2021

Mobilisés contre la sous-traitance de certaines lignes de bus du réseau, les syndicats CGT et de la Fédération nationale des chauffeurs routiers ont appelé les conducteurs et traminots à se rassembler devant les dépôts et à ne pas prendre leur service pour « stopper cette frénésie libérale ».

De leurs côtés, les usagers sont invités à se renseigner sur le site Tisséo et sur les réseaux sociaux de l’opérateur.