Les futures mamans qui devaient accoucher à la clinique de l’Union, un établissement de soins privé situé au nord-est de Toulouse sur la commune de Saint-Jean, vont devoir trouver une solution de repli en cas d’urgence. Les sages-femmes de la clinique sont en effet en grève ce dimanche.

Un mouvement « sans préavis » selon l’Agence régionale de Santé d’Occitanie qui indique que le site n’était plus en capacité d’accueillir les parturientes. « En cas d’urgence, il est donc conseillé aux futures mamans de la Haute-Garonne et des départements limitrophes de ne pas se rendre spontanément dans cet établissement et de contacter le 15 qui les orientera vers le service de maternité d’un autre établissement où elles seront prises en charge », poursuit l’autorité sanitaire dans un communiqué.