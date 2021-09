A Toulouse, à condition d’être réchauffé, le déconfinement des terrasses va durer tout l’automne et même tout l’hiver. La mairie annonce en effet que les bars et restaurants qui le souhaitent pourront continuer à empiéter sur le domaine public jusqu’à la fin du mois de mars 2022. Ces terrasses XXL, improprement appelées « terrasses Covid » et exploitées par plus de 500 professionnels, avaient été accordées lors des déconfinements successifs. Un doute persistait sur leur devenir après la date butoir du 30 septembre. Il vient d’être levé par le maire Jean-Luc Moudenc (LR).

« Cette décision, prise en concertation avec les habitants et les représentants des professionnels de la restauration, a pour but de les accompagner et de les aider alors qu’ils ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire », précise le communiqué du Capitole. « Ce n’était pas gagné et nous sommes ravis », réagit Olivier Bouscatel, président du Groupe national des indépendants 31 (GNI 31), qui met en avant « l’attrait » que constituent ces extensions et, dans certains secteurs, « une présence » qui contribue « à la sécurité » en gênant les trafics. Il estime aussi que les cafetiers et restaurateurs ont « joué le jeu ». Seuls quatre ont vu leur terrasse fermée depuis le printemps pour non-respect des règles. Ceux-là ne pourront d’ailleurs pas resolliciter une extension.

Plus cher, peut-être plus frais

Et si les fêtards ou gastronomes vont aussi lever leur verre à cette annonce, d’autres sont plus réservés. « Nous avions imaginé des décisions au cas par cas et, disons, jusqu’à fin octobre pour la période de l’été indien », explique Richard Mebaoudj, président de l’association 60 millions de piétons 31. Il n’a « rien contre les cafés » mais n’a pas l’impression d’avoir été spécialement concerté et s’inquiète du surgissement du mobilier provisoire « type parois transparentes » sur les trottoirs. « Dans les faubourgs certaines de ces terrasses ne gênent pas du tout, mais en centre-ville c’est différent », estime-t-il.

C’est sans doute pour apaiser les craintes des riverains que cette prolongation n’est pas totalement « freestyle ». Jusqu’à présent les terrasses XXL étaient exonérées du paiement de la redevance d’occupation du domaine public. A partir du 30 septembre, les professionnels devront payer, 30 % de plus même que le tarif en vigueur pour le millier de terrasses classiques. Par ailleurs, un doute persiste sur l’installation des chauffages d’appoint sur les extensions. Elle était interdite dans les arrêtés municipaux précédents. Le nouveau doit être signé ce lundi.