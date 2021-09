La semaine démarre mal pour les usagers du métrotoulousain. Ce lundi matin, suite à un incident électrique au niveau de la station Jolimont, le trafic de la ligne A est interrompu entre les stations Roseraie et Balma-Gramont indique Tisséo.

L'intervention est en cours, et ce pour une durée indéterminée. Le reste de la ligne A fonctionne normalement entre les stations Basso-Cambo et Jolimont. Pour la continuité du service, des navettes bus ont été mises en place entre Jolimont et Balma-Gramont aux arrêts de la ligne 9, notamment Yves Brunaud pour Jolimont.