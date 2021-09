Au printemps dernier, la nouvelle tombait comme un coup de massue pour les amateurs de grandes roues et autres manèges à sensation. La traditionnelle fête foraine Saint-Michel, à Toulouse, l’une des plus grandes de France avec plus d’une centaine d’attractions, était annulée par la mairie, le site du parking du Zénith n’étant plus adapté.

Six mois après, revirement de situation. Le Capitole vient en effet d’annoncer que ce rendez-vous aurait finalement bien lieu cette année, du 24 septembre au 17 octobre. Et sur le même lieu. « On s’est mis autour d’une table et chacun a fait des propositions. Il y avait des plaintes, notamment sur le stationnement sauvage. La place où étaient installées les caravanes d’habitation des forains va être libérée et sera désormais disponible », relève Eric Daveque, un membre du comité d’organisation de la fête qui se dit « soulagé ».

Après huit mois de confinement et de nombreux événements annulés au cours de l’année passée, les 120 autres familles qui viennent chaque année avec leurs attractions sur le site ont quasiment toutes répondu présentes. Car pour certains, cela représente « 20 à 30 % de leur chiffre d’affaires annuels », poursuit leur porte-parole.

Fermetures avancées le soir

Au-delà du déménagement de la base de vie, ce dernier indique avoir fait aussi des compromis sur les horaires, afin de réduire les nuisances sonores dont se plaignaient les riverains. « Nous avons adapté les heures d’ouverture. Nous avons réduit les vendredis et samedis, nous fermerons désormais à minuit au lieu d’1 heure du matin. Et en semaine, ce sera jusqu’à 22h30 au lieu de minuit. Et le niveau de la musique sera aussi réduit », détaille Eric Daveque.

Quant aux prochaines éditions, c’est en cours de discussion. Elles devraient bien avoir lieu, mais sur un autre site qui n’a pour l’instant pas été fixé. Au Capitole, on indique qu’un groupe de travail a été formé pour y cogiter. En attendant, tournez manèges.