Après les Landes et le Gers, la propagation du variant Delta se poursuit en Occitanie. Samedi, l’Agence régionale de santé a indiqué que quatre nouveaux cas avaient été confirmés en Haute-Garonne après celui détecté chez un salarié d'Airbus Defence & Space le 19 juin à Toulouse.

« Le nombre de ces cas suspects en Haute-Garonne est très proche aujourd’hui de celui du département voisin du Gers, impacté préalablement. Ce sont des personnes jeunes qui sont touchées dans la majorité des cas. Ces personnes ont été placées à l’isolement pour limiter les risques de contamination », a indiqué l’ARS dans un communiqué.

[#Covid19] Nouvel appel à la vaccination et au dépistage en @HauteGaronne face aux premiers cas de variant delta.

Dans toute l’#Occitanie c’est dès maintenant qu’il faut jouer la sécurité et se mobiliser pour se faire vacciner.#TousVaccinés#TousProtégés pic.twitter.com/iJOzcedXJB — ARS Occitanie (@ARS_OC) July 3, 2021

Dans le département voisin de l’Ariège, deux cas suspects sont aussi en cours de séquençage pour confirmer qu’il s’agit bien du variant Delta. Les personnes concernées sont un membre du personnel de l’Ehpad de Belissen à Foix, ainsi que l’un de ses résidents.

Appel à la vaccination

Pour éviter tout risque de propagation, les autorités ont décidé de mettre en place un plan d’actions. L’établissement pour personnes âgées sera ainsi fermé jusqu’au 17 juillet. Il n’y aura plus d’accueil de jour, ni de visites et seules les consultations urgentes seront assurées. Un dépistage de tous les résidents et membres du personnel aura lieu dès ce lundi et sera renouvelé le lundi suivant. La vaccination sera aussi proposée aux personnels et personnes âgées qui n’ont pas encore eu leurs injections.

Dans les deux cas, les opérations de contact tracing se poursuivent. Avec la progression du variant, l’Agence régionale de santé appelle la population à se faire vacciner.