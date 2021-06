En préambule d’une grande exposition rétrospective au Couvent des Jacobins, du 4 décembre 2021 au 6 mars 2022, la mairie de Toulouse propose à partir de vendredi un parcours photographique en ville et en ligne sur le photographe toulousain Jean Dieuzaide.

À l’occasion du centenaire de sa naissance, cette exposition en plein air, baptisée « Dieuzaide dans la ville », emprunte un itinéraire mettant en lumière des lieux emblématiques de la vie et de l’œuvre de l’artiste.

Une trentaine de photos dans les rues

S’il a photographié de nombreux pays et régions à travers le monde, le photographe s’est aussi beaucoup intéressé à la Ville rose et à ses habitants. Réalisé par les Archives municipales, le parcours guide le visiteur dans les pas de l’artiste, virtuellement via ce site.

La culture est aussi dans les rues de la ville où une trentaine de tirages photographiques en grand format sont installés dans dix sites différents : les arcades du Capitole, le marché Victor Hugo, Jean-Jaurès (ex-UGC), Halle aux grains, musée des Augustins, 2 rue Joutx-Aigues, Château d’eau, Les Jacobins, le marché des Carmes et l’ENSEIIHT.

Toulouse la nuit, la destruction du marché des Carmes ou encore la première Fête de la musique sur la place du Capitole, les clichés plongent le visiteur dans le patrimoine et l’histoire de la cité. Les légendes des photos sont accessibles depuis des QR codes.