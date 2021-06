Ce vendredi soir, à 20h45, le coup d’envoi de la finale de Top 14 opposant le Stade Toulousain à La Rochelle sera donné au Stade de France, devant 14.000 spectateurs et non plus 5.000. A chaque qualification des Rouge & Noir, la tradition veut que les habitants de la Ville rose se réunissent sur la place du Capitole pour soutenir leur équipe à distance, devant un écran géant. Mais cette année, en raison de l’épidémie de coronavirus, le match ne sera pas retransmis.

Pour pouvoir respecter les règles sanitaires, la ville aurait dû faire appliquer les contraintes sanitaires et respecter une jauge de 5.000 personnes maximum. Ce à quoi se refuse le maire. « Louer un écran a un certain prix, il faut assumer de consacrer de l’argent public pour un nombre si restreint de personnes. On serait alors à rebours de ce qu’est le Stade Toulousain, ouvert à tous et pas uniquement à quelques privilégiés », relève le maire, Jean-Luc Moudenc.

Par contre, ce dernier se dit favorable à l’installation par les bars et restaurants d’écrans pouvant retransmettre le match. « Répartis dans toute la ville, cela éviterait les concentrations de personnes », plaide l’édile.

Un rendez-vous avec les Toulousains ce week-end

Si rien de formel n’est donc organisé pour le match même, des préparations sont en cours pour organiser au cours du week-end un rendez-vous pour fêter la victoire en Coupe d’Europe de rugby le 22 mai dernier, et si possible un nouveau Brennus. Une fiesta promise il y a un mois par Didier Lacroix mais qui n’avait pas pu se tenir en raison des conditions sanitaires.

« Compte tenu de l’amélioration des indicateurs de circulation du coronavirus, nous sommes en train de réfléchir à comment célébrer la Coupe, et peut-être le Brennus, je l’espère. L’idée est celle d’un rendez-vous populaire avec des modalités d’organisation nouvelles, tout respectant les exigences sanitaires en vigueur », avance le maire de la Ville rose.

Et ce rendez-vous devrait avoir lieu dès samedi, avant que les joueurs étrangers ne s’envolent pour des vacances bien méritées. « Quoi qu’il arrive, il y aura une rencontre avec l’ensemble du public pour montrer la Coupe. Si la Coupe n’est pas seule, la célébration sera encore plus forte. Ce que le public toulousain a encaissé ces 18 derniers mois mérite une rencontre exceptionnelle. Le Capitole avec ses échafaudages ne paraît pas le lieu idéal. Mais on va faire un rendez-vous avec les Toulousains dès samedi, c’est certain », confirme Didier Lacroix, le président des Rouge & Noir.