Vu du ciel, on pourrait croire que Castelmaurou s’apprête à vivre le remake de Signes, ce film où Mel Gibson découvre des agroglyphes dans ses champs de maïs, précurseurs d’une invasion d’extraterrestres. Mais pas de panique, le labyrinthe crée de toutes pièces au milieu des plants de ce champ de 4 hectares est bien le fruit de la main de l’homme. A partir de 3 juillet, un labyrinthe géant y prendra forme où petits et grands pourront se perdre dans le dédale de tiges de plus de 3 mètres de haut.

Ce concept ludique né dans le Golfe du Morbihan débarque aux portes de la Ville rose. Entre les rangées de céréales, les visiteurs découvriront des jeux géants en bois et se lanceront dans un parcours d’énigmes sur le thème des chevaliers d’Arthur (de 7 à 8 euros).

Parcelle récoltée après la saison

Ils pourront aussi se familiariser avec les grandes cultures. « Nous louons la parcelle à un agriculteur, nous lui payons le maïs que nous coupons et à la fermeture du labyrinthe, fin août, il peut récolter. C’est aussi un moyen d’avoir un autre regard sur l’agriculture, des panneaux pédagogiques sur la culture du maïs sont d’ailleurs disposés dans tout le labyrinthe », explique Cassiopée Delplanque, gérante de ce Pop corn labyrinthe qui devrait accueillir 15.000 à 20.000 visiteurs cette année.

Pour découvrir cette ambiance végétale dans une autre ambiance, des nocturnes (9 euros) sont organisées tous les jeudis et les samedis. Et pour ceux qui veulent se faire peur, les 16 juillet et 13 août auront lieu des nuits de l’horreur.