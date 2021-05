Bassin de retraitement des eaux usees. (Illustration) — A. GELEBART / 20 MINUTES

Dans un de ses derniers rapports, le réseau Obépine, l’Observatoire épidémiologique dans les eaux usées, a montré une présence encore élevée du Covid-19 dans les eaux de la station d’épuration de Toulouse-Ginestous.

Parallèlement, les autres indicateurs de circulation du virus, notamment le taux de positivité des tests PCR ou l’hospitalisation, montre une chute du nombre de cas dans la Ville rose.

Selon le virologue toulousain Jacques Izopet, ces indicateurs, au timing différent, ne sont pas contradictoires, mais montrent que le virus continue à circuler mais de manière « non inquiétante ».

Depuis plusieurs semaines, les autorités de santé constatent une baisse du nombre de cas de Covid-19 à Toulouse, comme sur l’ensemble du territoire français. Une tendance qui se traduit par une chute des hospitalisations de cas graves qui s’explique, notamment, par la hausse du nombre de personnes vaccinées.

Des chiffres qui font penser que le virus circule moins. Mais un indicateur pourrait laisser penser qu’il n’en est rien. En effet, les derniers chiffres publiés il y a une semaine par le réseau Obépine (Observatoire épidémiologique dans les eaux usées) montrent une concentration du virus dans les eaux usées de la station d’épuration de Toulouse-Ginestous est à des niveaux assez importants.

« Le niveau de circulation du virus est assez élevé », indique le consortium de recherche créé l’an dernier pour analyser les eaux usées et y détecter d’éventuelles traces de Covid-19 afin d’anticiper, entre autres, un rebond de la circulation.

Réactualisés ce vendredi, ces chiffres montrent que le niveau reste assez haut, mais commence à connaître une décroissance, mais reste au-dessus de la moyenne enregistrée en Occitanie. Sur d’autres stations de la Haute-Garonne, géré par le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement Réseau 31 qui publie aussi des indicateurs de suivi Covid-19, le 21 mai dernier, dix des treize stations testées montraient la présence de charges virales. Avec une circulation plus active dans les eaux usées de Castelnau d’Estretefonds.

Timing différent

« Le virus circule probablement moins, l’impact est moindre sur les formes graves, néanmoins il continue à circuler. Le fait que nous ayons plusieurs indicateurs, fait que nous attaquons les choses sous différents angles. Les chiffres d’incidence et de taux de positivité de PCR sont des indicateurs très fins. Mais en fonction des périodes, on peut avoir un nombre de personnes plus ou moins important qui se font tester. A la veille des congés ou des grands week-ends, beaucoup de personnes qui n’avaient pas de symptômes et n’étaient pas cas contact y ont eu recours. Le taux de positivité des tests se retrouve biaisé en quelque sorte », explique Jacques Izopet, le chef du laboratoire de virologie du CHU Purpan, à Toulouse.

Mardi, dans son dernier bulletin, l’Agence régionale de santé indiquait qu’au cours de la semaine passée, sur 240.000 tests PCR réalisés en Occitanie, seuls 2,6 % sont revenus positifs, quand il était de 8,5 % un mois plus tôt.

« L’intérêt de la recherche du virus dans les eaux, c’est que là, il n’y a pas d’a priori. On va capter toutes les personnes infectées, indépendamment des stratégies et périodes entraînant des variations dans le nombre de période qui vont se faire tester. Il a été dit que la recherche du virus dans les eaux pouvait anticiper de quelques jours la diffusion du virus sur l’ensemble de la population. Ce n’est pas le même timing », poursuit le virologue, pour qui la tendance n’est toutefois pas « inquiétante à ce stade ».

Cette présence dans les eaux usées traduit certainement aussi une circulation à bas bruit du virus parmi une population plus jeune, non vaccinée, et asymptomatique. « C’est la raison pour laquelle à terme on vaccinera les jeunes, ce sera une bonne mesure pour accélérer la circulation du virus », conclut le professeur Izopet.