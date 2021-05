TIC-TAC A Toulouse, la mairie devrait autoriser l’extension de plus de 500 terrasses pour le 19 mai. 80 de plus que pour les déconfinements précédents

La terrasse d'un restaurant sur la place du Capitole à Toulouse. Illustration. — F. Scheiber - Sipa

L’embarras du choix. C’est ce qui se profile pour les gosiers asséchés et les estomacs blasés par la cuisine maison à l’approche du grand déconfinement du 19 mai à Toulouse. Avec une grosse envie des limonadiers et restaurateurs de rattraper le temps perdu en étendant leurs terrasses sur le domaine public, même s’ils ne pourront dans un premier temps ne les occuper qu’à 50 %. Le Capitole annonce ce mercredi qu’en plus des 446 terrasses qu’elle avait déjà autorisées à s’agrandir pour les déconfinements précédents, elle a enregistré « 80 nouvelles demandes », en cours d’instruction par les services.

Des rues fermées

Le coup de pouce ira jusqu’à reconduire la fermeture des huit rues du centre-ville (Réclusane, de l’Etoile ou de l’Estrapade par exemple) selon un dispositif déjà rodé et pourrait même, en fonction des demandes et des possibilités offertes par les flux de circulation, déboucher sur la fermeture temporaire de nouvelles artères.

Anticipant les plaintes éventuelles des riverains, la mairie précise qu’elle restera dans ses choix « vigilante au respect de la tranquillité du voisinage », d’autant que le couvre-feu doit être décalé à 21 heures.

Par ailleurs, jusqu’à la fin de cette période de libéralités, soit pour l’heure jusqu’à la fin septembre, les commerçants ne paieront que la moitié de leur redevance de redevance d’occupation du domaine public. Et pas de redevance du tout concernant les longs mois de fermeture.

Pour rappel, les salles intérieures des bars et restaurants doivent rouvrir le 9 juin, avec pas plus de six convives par table dans un premier temps.