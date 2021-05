Les cuisine d'un restaurant. Illustration. — Free-photos - PixaBay

Pour favoriser les recrutements rapides dans la restauration, deux Toulousains ont lancé Jobs & Chefs, la première plateforme digitale pour embaucher des professionnels de la cuisine.

Elle valide les expériences des candidats et certifie leurs diplômes.

Ouvert le 23 mars, Jobs & Chefs, qui fonctionne dans toute la France, compte déjà près de 110 restaurateurs recruteurs inscrits.

Le 19 mai, les restaurateurs qui disposent de terrasses pourront rouvrir leurs établissements après plus de sept mois de fermeture, liée à la crise sanitaire. Mais pour se remettre aux fourneaux dans les meilleures conditions, les restaurateurs savent qu’ils vont devoir embaucher, ce qui ne va pas être facile après tout ce temps.

Pour favoriser les recrutements rapides dans ce secteur, deux Toulousains ont lancé Jobs & Chefs, la première plateforme digitale pour l’embauche des professionnels de la cuisine. Opérationnelle depuis le 23 mars, elle facilite le contact entre les restaurateurs et le personnel de cuisine.

Démotivés ou occupés ailleurs

« Avec tous les confinements, les personnels de cuisine se sont éloignés de l’emploi pendant presque un an et demi, certains travaillent dans d’autres secteurs, d’autres ont perdu leur motivation, explique Clément Gallais, fondateur de Jobs & Chefs avec sa sœur Hélène et cuisinier notamment formé auprès de Michel Sarran. L’idée est de rapprocher les restaurateurs et les cuisiniers de façon digitale pour une insertion professionnelle rapide ».

La plateforme, dont l’ambassadeur est le chef étoilé toulousain Pierre Lambinon, fonctionne en validant les expériences des candidats auprès de leurs précédents employeurs et en certifiant leurs diplômes. « Les recommandations sont basées sur l’expérience, le vécu des restaurateurs, précise Clément Gallais. Nous voulons que Job & Chefs soit aussi un outil pérenne suivant le cuisinier, depuis sa formation puis au fil de sa carrière ».

Près de 110 restaurateurs inscrits

Car au-delà de vouloir simplifier les embauches, la plateforme ambitionne de créer un écosystème réunissant les restaurants recruteurs, les écoles hôtelières, vivier de toute la profession. La plateforme est née dans la Ville rose mais les offres concernent toute la France. Près de 110 restaurateurs sont d’ores et déjà inscrits.

Clément et Hélène Gallais ont lancé le 23 mars la plateforme Jobs&Chefs pour mettre en relation restaurateurs et cuisiniers à la recherche d'un emploi. - Jobs&Chefs

Par solidarité avec les restaurateurs qui préparent ardemment leur reprise d’activité, la plateforme est gratuite pour eux jusqu’au 15 juin mais elle sera ensuite payante. Les deux fondateurs envisagent déjà d’autres fonctions sur la plateforme comme la signature électronique des contrats et des conseils sur les meilleurs équipements en cuisine. Une application doit aussi voir le jour de façon imminente.