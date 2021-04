Durant 67 heures, Thmas Lage va tenir l'antenne de Vigie Radio pour soutenir l'association "Un maillot pour la vie" — Vigie Radio

L’animateur de la webradio Vigie Radio veut battre le record du monde du plus long direct en solo à l’antenne.

A partir de lundi et jusqu’à jeudi, Thomas Lage, un Toulousain, doit tenir 67 heures non-stop.

Une opération menée pour soutenir l’association caritative « Un maillot pour la vie », qui soutient les enfants hospitalisés.

Le précédent record du monde est de 66 heures de direct à l’antenne. A la fin de cette semaine, il pourrait bien être détrôné par celui du Toulousain Thomas Lage, créateur de la Vigie Radio, une webradio du Sud-Ouest, qui vise les 67 heures non-stop en solo à compter de ce lundi après-midi. Quand d'autres ont parfois tenu plus d'une centaine d'heures à deux ou trois. Une idée qui a germé pour soutenir l’association «Un maillot pour la vie».

🚨 COMMUNIQUE OFFICIEL 🚨



Du 26 au 29 avril, @TLage10 et @LaVigieoff s'associent pour un immense défi. Battre le record du monde du direct radio le plus long !

Emissions spéciales, invités exceptionnels, et une cagnotte pour l'association. Parlez en autour de vous#objectif67h pic.twitter.com/auVcDLnQeF — La Vigie (@LaVigieoff) March 26, 2021

« Nous voulions au début organiser un concert, mais avec la crise du Covid-19, cela n’a pas été possible. Alors est venue l’idée de battre un record en radio et d’y joindre une cagnotte pour l’association », explique le jeune homme. De quoi remettre en lumière « Un maillot pour la vie » le temps d’un défi. Car la crise sanitaire a considérablement réduit les activités caritatives de l’association qui apporte un soutien aux enfants hospitalisés, souvent grâce à des interventions de sportifs de haut niveau.

Une préparation « comme un sportif »

« Aujourd’hui, très ponctuellement, nous organisons des événements. Nous envoyons des cadeaux et réalisons des rêves d’enfants à distance. On essaie de se renouveler, mais ce n’est pas simple », relève Maryline Dieuze, sa directrice adjointe.

Pour réaliser ce rêve-là, et surtout ne pas s’endormir au bout de 24 heures, Thomas Lage s’est préparé « comme un sportif » durant plus d’un mois. « Je me suis mis notamment à la méditation pour éviter le piège de s’endormir, j’ai droit à 20 minutes de repos toutes les quatre heures. Tout est adapté, aussi bien au niveau des repas que des boissons, je ne dois pas prendre d’excitants comme le café », détaille l’animateur.

Au micro, durant cette très très longue émission, il va accueillir des invités, que ce soit des sportifs de renommée ou encore des chanteurs comme Fabian Ordonez, le père de Bigflo & Oli, ou le ténor en crampons Omar Hasan. Pour animer les nuits, il parlera faits divers, en recevant par exemple l’avocat de Patrice Alègre, méditation ou sexologie. De quoi tenter de tenir jusqu’à jeudi.