PIEDS DANS LE PLAT A Toulouse, au nom de la sécurité, une association de piétons demande l’interdiction des berges du Canal et des digues de la Garonne aux vélos. Explications et réactions

Sur les berges du Canal du Midi, à Toulouse, le 8 avril 2021. — B. Colin - 20 Minutes

Avec le retour des beaux jours, la cohabitation entre les deux-roues et les marcheurs s’avère difficile dans la Ville rose.

Pour plus de sécurité, une association de défense des piétons exige qu’on interdise les berges du Canal et les digues de la Garonne aux vélos.

La mairie ne veut pas en venir à cette extrémité mais elle appelle les cyclistes à laisser la place aux piétons, au moins le week-end.

Entre le retour des beaux jours et l’envie compréhensible de se libérer des contraintes sanitaires, à Toulouse, les berges du Canal du Midi et les digues de la Garonne grouillent de monde. Mais cette respiration s’accompagne d’une polémique assez inédite entre piétons et cyclistes. C’est Richard Mébaoudj, le président de l’association 60 millions de piétons 31, qui met les pieds dans le plat. Il en a marre de voir des vélos débouler à fond au mépris de la sécurité des marcheurs.

« Pour le public fragile, les anciens ou les familles, il est devenu impossible de se promener sereinement, s’emporte-t-il. On ne peut quand même pas être stressé chaque fois qu’on marche ! ». En plus de sa propre expérience, le Toulousain tient pour preuve de sa légitime inquiétude une vidéo postée le 2 avril sur Facebook par les cyclistes eux-mêmes, l’association 2pieds2roues plus précisément, où l’on voit des cyclistes slalomer, vite, entre des joggeurs au bord du Canal.

Qui est l’adversaire ?

Pour régler ce confit, et au nom de la « convivialité », Richard Mébaoudj propose une solution assez radicale : « Réserver, en journée et en zone urbanisée les berges du Canal et les digues de la Garonne aux piétons ».

Une exigence qui n’est évidemment pas vraiment du goût des cyclistes. « C’est totalement contre-productif », rétorque Boris Kozlow, le président de 2pieds2roues, glissant au passage que son association se bat « depuis quarante ans pour les vélos ET les piétons ». Le militant reconnaît qu’il y a « des problèmes de cohabitation » sur des voies sur berge « pleines de bosses qui obligent à zigzaguer ». Mais pour lui, Richard Mébaoudj se trompe d’adversaire : « Ce qu’il faut au bord du Canal et nous le demandons depuis longtemps à la mairie et la métropole, c’est supprimer certaines voies de circulation automobile pour les réserver aux vélos ».

Un appel à pédaler ailleurs le week-end

Au Capitole, Philippe Perrin, l’élu en charge de la circulation et des nouvelles mobilités, partage le constat des deux « camps ». Celui de Richard Mabaoujd d’abord, en cette saison où les retours du travail coïncident temporairement avec les envies de flâner. « Je suis choqué par les vidéos, dit-il. On voit des gens qui roulent comme des fous comme s’ils étaient pressés, ce n’est pas une attitude normale ». Mais l’ancien astronaute croit davantage au civisme et « au respect » qu’aux restrictions de liberté. Il appelle donc, presque solennellement, les cyclistes « à s’extraire de Toulouse le week-end », l’agglomération offrant assez de possibilités de pédaler tranquille.

Philippe Perrin rejoint aussi 2pieds2roues sur l’aménagement nécessaire de la voirie, même s’il prendra forcément du temps. Pour le Canal, en mode « urbanisme tactique », il annonce une concertation prochaine avec les riverains du boulevard Montplaisir. L’idée serait de le passer en sens unique pour libérer une voie aux vélos. « L’aménagement cyclable de l’avenue de l’URSS, un itinéraire de délestage du Canal pour rejoindre le campus scientifique de Rangueil, fait aussi partie de nos priorités et doit intervenir dès l’année prochaine », ajoute-t-il. Les voies sur berges entre le commissariat central et la gare vont également être aplanies.