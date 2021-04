Au sein du centre de vaccination du Hall 8 de l'ancien parc des expositions de Toulouse, sur l'île du Ramier. — FRED SCHEIBER/SIPA

Le week-end dernier, près de 4.250 personnes étaient vaccinées lors d’une opération spéciale organisée au Hall 8 de l’ancien Parc des expositions de Toulouse​, sur l’île du Ramier. Dans le cadre de l’accélération de la vaccination, ce vaccinodrome rouvrira ses portes ce week-end. Et dès mercredi prochain, les personnes âgées de plus de 70 ans, ou celles à haut-risque, pourront y recevoir leur première dose 7 jours/7, de 9 h à 19 heures. Ce sera uniquement sur rendez-vous, 14.000 créneaux vont progressivement ouvrir.

Ce sont plusieurs dizaines de volontaires du SAMU 31, des sapeurs-pompiers, des associations de bénévoles de la Sécurité civile et du Service de santé des armées, et de nombreux professionnels de santé, médecins, infirmiers et étudiants qui seront sur le pont pour faire tourner ce centre de vaccination taille XXL.

Il vient compléter les 31 autres centres de vaccination répartis sur l’ensemble du territoire de la Haute-Garonne augmentent également leur capacité à vacciner dès cette semaine. Tout comme le dispositif Vaccibus qui sillonne le département et sera ce samedi 3 avril, de 9 h à 19 heures à Montesquieu-Volvestre, où il vaccinera prioritairement les personnes âgées vulnérables

Pour obtenir un rendez-vous pour la première et la seconde injection du vaccin Pfizer, il suffit de se connecter sur le site keldoc ou par téléphone sur la plateforme dédiée 0 800 54 19 19 (numéro vert).