Illustration du CHU de Toulouse. — F. Scheiber

Le taux d’incidence à Toulouse s’élève à 166,2 cas pour 100.000 habitants (contre 212,2 le 14 mars) et à 154,8 dans la métropole. Malgré cette baisse, il reste préoccupant pour les autorités.

Au CHU, près de 120 patients Covid sont pris en charge, soit moins que mi-février. Grâce à l’anticipation et la collaboration entre privé et public, l’Occitanie a pu accueillir cette semaine 17 transferts de patients Covid d’autres régions françaises.

Les patients de plus de 75 ans sont beaucoup moins touchés qu'auparavant grâce à la vaccination mais il y a plus de cas de contamination dans la population active de 50 à 60 ans.

Alors que 26 départements sont reconfinés pour un mois à partir de ce vendredi soir, la situation sanitaire dans la Ville rose semble encore sous contrôle. Si le nombre de patients Covid a fortement augmenté jusqu’à la mi-février, le CHU indique observer désormais une stabilité des hospitalisations après une période de baisse.

Le taux d’incidence du Covid-19 s’infléchit aussi. Selon l’agence régionale de Santé (ARS), il atteint 166,2 cas pour 100.000 habitants dans la Ville rose (contre 212,2 le 14 mars) et 154,8 dans la métropole. Mais, malgré cette baisse, le taux d’incidence reste préoccupant pour les autorités.

Un service de réanimation chargé mais pas en saturation

Actuellement, 120 patients atteints du Covid sont hospitalisés au CHU de Toulouse : 31 en service réanimation, 17 en service de soins continus et intensifs et 72 en soins critiques. « A la mi-février, nous avions atteint le niveau de patients pris en charge équivalent à la première vague, soit 184 patients mais la tendance est aujourd’hui à la baisse par plateaux successifs avec une stabilisation, explique Marc Penaud, le directeur. L’Occitanie a été une région renfort ces derniers jours face au contexte de forte tension dans trois autres régions françaises ». Grâce à l’anticipation et la collaboration entre les structures privées et publiques, l’Occitanie a pu accueillir cette semaine 17 transferts de patients Covid venus d’ailleurs.

Des patients plus jeunes en réanimation

« La moyenne d’âge des patients pris en charge en réanimation est d’environ 60 ans, il y a bien un rajeunissement de la population touchée par la troisième vague, note Béatrice Riu, chef du service de réanimation à l’hôpital Purpan. On voit beaucoup de patients entre 50 et 60 ans, la plupart sans antécédent ni comorbidités, ce qui montre que la population active est aussi touchée. On ne sait pas si cela est dû à une baisse de vigilance des gestes barrières ». Les personnes de plus de 75 ans, fortement touchées par l’épidémie l’an dernier, sont peu nombreuses en réanimation, signe « que la vaccination sur cette population est efficace ».

Inquiétude dans les services de pédiatrie

Si le nombre d’enfants positifs au Covid est minime, la cheffe des urgences pédiatriques au CHU de Toulouse note chez eux d’importantes conséquences de la crise sanitaire. Une vingtaine d’enfants sont ainsi hospitalisés chaque semaine dans ce service, contre 4 à 6 habituellement. « Il y a quatre fois plus d’enfants hospitalisés pour des troubles alimentaires ou des situations dépressives, souligne Isabelle Claudet. C’est un vrai problème qui va durer dans les cinq à six ans à venir, avec des séquelles et un risque d’augmentation des tentatives de suicide. On n’a jamais vu ça ».

Depuis le début de la pandémie il y a un an, le CHU de Toulouse a pris en charge 3.150 patients atteints du Covid. 2.662 personnes ont pu retourner à leur domicile et 368 personnes sont décédées. Près de 85 % des patients touchés par le coronavirus dans la Ville rose sont porteurs du variant anglais.