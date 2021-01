JUSTICE La salariée et la CGT avaient dénoncé des mails explicites, ainsi que des contacts physiques de la part d’un responsable de son service au cours de l’année 2016

Le CHU de Purpan, à Toulouse. Illustration. — FRED SCHEIBER

Le CHU de Toulouse a été condamné en fin d’année par le tribunal administratif pour ne pas avoir protégé l’une de ses salariés, victime de harcèlement de la part d’un responsable de son service.

Le CHU, qui ne fera appel, va devoir lui verser une indemnité.

Le supérieur à l’origine du harcèlement a fait l’objet de sanctions disciplinaires.

Elle s’est sentie persécutée, harcelée. Durant plusieurs mois en 2016, une salariée du pôle ressources matérielles du CHU de Toulouse a reçu des mails explicites d’un responsable de son service. Elle a aussi dénoncé des avances, des contacts physiques ou encore des baisers imposés malgré son refus.

Le 17 décembre dernier, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CHU de Toulouse à verser une indemnité à la victime pour ne pas l’avoir protégée du harcèlement sexuel commis par l’autre agent.

« Le CHU de Toulouse avait été alerté de la situation via l’agente et la CGT, les instances comme le CHSCT qui a demandé une expertise indépendante du cabinet Socio-scoop. Dans son rapport, il a indiqué avoir constaté sur le pôle ressources matérielles des pratiques professionnelles et managériales sur le registre sexuel », rappelle le syndicat, qui regrette que l’alerte n’ait « pas été prise au sérieux par la direction du CHU ».

Cette dernière a d’ores et déjà indiqué qu’elle ne ferait pas appel de cette décision, « faisant de la lutte contre les harcèlements et les discriminations une priorité institutionnelle ».

Sanctions disciplinaires

« Dès que cette affaire a été portée à la connaissance de la direction des ressources humaines en décembre 2017, une enquête administrative a immédiatement été diligentée. Des sanctions disciplinaires ont été prises à l’encontre de l’agent concerné, comme du supérieur hiérarchique de cet agent et de la victime », poursuit le CHU de Toulouse.

Il a depuis créé un groupe « parité et Gouvernance » pour promouvoir l’égalité femmes/hommes, ainsi qu’une cellule de prévention et de lutte contre le harcèlement et les discriminations.