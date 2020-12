Un panneau de signalisation M12, un cédez-le passage cycliste au feu rouge, en centre ville de Toulouse. — B. Colin / 20 Minutes

Depuis plusieurs mois, les panneaux « cédez-le passage cycliste » se multiplient aux carrefours de la Ville rose.

S’ils permettent de fluidifier la circulation des vélos, ces panneaux ne sont pas non plus un blanc-seing donné aux cyclistes pour griller tous les feux rouges.

Alors que le nombre de vélos ne cesse de croître, la question de la circulation se pose pour éviter les conflits d’usage de la route.

Ils ont fleuri ces dernières années aux carrefours de la Ville rose, avec une recrudescence ces dernières semaines. Baptisés M12, ces petits panneaux de signalisation de forme triangulaire installés juste en dessous des feux tricolores indiquent aux cyclistes qu’ils peuvent poursuivre leur route dans certaines directions, même si le feu est rouge. Ils ont parfois remplacé des feux dédiés aux cyclistes, plus chers à installer et à mettre en place.

« Mais cela ne donne pas droit de griller le feu, c’est un cédez-le passage, on est autorisé à passer et il faut être prudent et analyser la situation avant de le faire », nuance Florian Jutisz, vice-président de l'association «Deux pieds, deux roues». Ce militant du vélo est favorable au développement de ces M12 aux carrefours toulousains « là où c’est pertinent ».

700 carrefours à traiter

Et c’est bien l’ambition du nouvel élu en charge de ce dossier à la mairie. Aux quelque 250 panonceaux déjà installés, Philippe Perrin espère en ajouter une centaine supplémentaire chaque année. « Il reste 700 carrefours à traiter, nous allons regarder les plus dangereux, c’est un travail fin », précise le conseiller municipal délégué dont l’objectif est de « fluidifier » les déplacements de ces modes doux, pour inciter plus de monde à enfourcher un deux-roues. D’autant que ces derniers mois, le confinement a poussé de nombreux Toulousains à pédaler.

En attendant, certains cyclistes ont parfois tendance à griller tous les feux, ce qui crée des conflits d’usages, voire des accidents. Comme cet élève percuté il y a quelques jours à un passage piéton de l’avenue de l’URSS par un « vélo taffeur » qui n’a pas respecté le feu rouge. Et ce n’était pas la première fois.

« Les M12 ne donnent pas plus de liberté. Quand il n’y en a pas, on s’arrête au feu rouge et on respecte le Code de la route. S’il faut remettre des feux cyclistes à certains endroits, comme autour des écoles ou des maisons de retraite, on l’étudiera », affirme Philippe Perrin pour qui la cohabitation entre les piétons, vélos et automobiles « s’améliore ».

« Il y a des indisciplinés dans tous les modes de transport, je ne pense pas que les panneaux créent plus de chauffards. Par contre, à partir du moment où tous les carrefours qui doivent l’être seront équipés, on pourra comprendre qu’il y ait une verbalisation là où il n’y aura pas de panneau », relève Florian Jutisz.