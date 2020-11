Le nouveau bâtiment de la Toulouse School of Economics de Jean Tirole vient de se voir décerner l’Equerre d’argent, la plus haute distinction en architecture

Un bâtiment de briques, tout en contemporanéité, qui a su s’inscrire entre les vieilles pierres de la Ville rose. C’est ce qui a retenu l’attention du jury de l'Equerre d'argent, la plus haute distinction française en architecture, qui vient de décerner son prix 2020 au bâtiment flambant neuf de la Toulouse School of Economics (TSE).

« Une réalisation qui campe un climat intérieur et apporte du souffle, qui incarne une virtuosité spatiale jamais gratuite. Une "grotte céleste", un "cloître en plein ciel", dans lequel l’air circule. Le bâtiment s’insère avec une grande intelligence sur ce site complexe. Tout en s’affirmant, il sait faire preuve d’une grande sensibilité à la situation locale », rapporte Le Moniteur, co-organisateur du prix avec le mensuel spécialisé AMC.

Mélange de béton, de verre et de terre cuite – 300.000 briques au total en provenance du Saves, au sud de Toulouse –, cet édifice a été conçu par l'agence irlandaise Grafton et ses fondatrices Yvonne Farrell et Shelley McNamara. Ce duo féminin s’est déjà fait remarquer en début d’année en recevant le Pritzker Prize, sorte de Prix Nobel de l’architecture.

Et ça tombe bien, parce que le bâtiment de 11.000 m2, qui surplombe le Canal de Brienne, accueille un Prix Nobel d’économie : Jean Tirole.

Un projet qui n’a pas été de tout repos pour les architectes. Entre les faillites des entreprises chargées de l’édification du bâtiment et des problèmes sur l’un des piliers de l’édifice, le chantier a pris plusieurs années de retard. Cela a conduit à un surcoût aux 40 millions d’euros déjà affichés. Mais quand on voit le résultat, ça valait certainement le coup.

Béatrice Colin