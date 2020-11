Toulouse, vue d'en haut. — Frédéric Scheiber / 20 Minutes

Bien sûr, pour beaucoup de Toulousaines et de Toulousains, leur ville est la plus belle du France (voire du monde, diront les plus enthousiastes). Le Capitole, la basilique Saint-Sernin, le couvent des Jacobins… La cité de Claude Nougaro et de Big Flo et Oli regorge de monuments splendides, que les locaux ne se lassent pas de visiter, et que les touristes plébiscitent.

Pourtant, au milieu de tant de joyaux, il y a forcément des bâtiments beaucoup moins esthétiques. Voire des verrues urbaines. 20 Minutes a décidé de demander à ses internautes de désigner les pires ratés architecturaux de Toulouse et de son agglomération. Nous nous adresserons ensuite à un(e) architecte pour décrypter l’édifice retenu.

Pour participer, il vous suffit de remplir le questionnaire ci-dessous.