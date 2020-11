HISTOIRE L’égyptologue toulousaine Amandine Marshall et son équipe ont lancé NefertiTube, une chaîne de vulgarisation scientifique sur l’Egypte destinée aux enfants dès six ans et à leurs enseignants

La civilisation égyptienne continue de fasciner, comme le prouve le récent succès de l'exposition itinérante consacrée à Toutânkhamon. — Amer Ghazzal / Rex / Sipa

Les élèves se renseignent davantage sur Internet que dans les livres. C’est en partant de ce constat qu’Amandine Marshall a imaginé NefertiTube.

Lancée début novembre, cette chaîne YouTube propose des vidéos sur l’Egypte antique aux enfants et à leurs enseignants, pour les informer tout en combattant les « bêtises » et « fantasmes » sur cette civilisation fascinante.

La première vidéo est consacrée aux pharaons.

Connaissez-vous les « démons mouches » que le pharaon avait le pouvoir de chasser ? Saviez-vous que le souverain égyptien avait cinq noms ? Rassurez-vous, il n’y a rien de honteux à répondre par la négative à ces deux questions avant de découvrir NefertiTube, qui se définit comme « la première chaîne d’égyptologie éducative sur Internet ».

Derrière ces vidéos diffusées sur YouTube et destinée aux enfants dès 6 ans, ainsi qu’à leurs enseignants, se trouve une équipe bénévole de 14 personnes, dirigée par Amandine Marshall. « Cela fait des années que je fais des interventions dans des écoles, explique la spécialiste toulousaine, docteure en égyptologie. Et cela fait bien six ou sept ans que des profs me demandent si je n’ai pas une chaîne ou une vidéo à leur conseiller sur l’Egypte. En regardant un peu ce qui existait, j’étais effarée et assez en colère devant le nombre de bêtises qui étaient racontées. »

Et pas par n’importe qui, comme lorsque Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, reprend une vieille théorie fumeuse pour prétendre que les pyramides ont été bâties par des extraterrestres… « Beaucoup de gens racontent n’importe quoi, peste Amandine Marshall, qui a déjà lancé ToutankaTube, destinée aux adolescents et aux adultes, en 2019. On a l’impression que l’Egypte n’est pas assez riche en elle-même pour intéresser les gens sans qu’il y ait un fantasme, un mystère, un secret ou une malédiction… »

VIDEO. Chat sacré ou pas, momies qui explosent… ToutankaTube, la chaîne YouTube qui dépoussière l’Egypte ancienne https://t.co/Rzb2SZjMcA via @20minutes pic.twitter.com/8GppyId7KB — 20 Minutes Toulouse (@20minutestoul) September 11, 2019

Aussi, tous les premiers mercredis du mois, NefertiTube proposera une nouvelle vidéo, d’une durée comprise entre cinq et huit minutes, avec photos, dessins animés et explications délivrées par Amandine Marshall. Après les pharaons, le métier d’égyptologue, le dieu Osiris ou Toutânkhamon seront à l’honneur.

Bientôt des versions en anglais et en arabe

« Ce format permet aux enfants et aux enseignants de trouver un maximum d’informations sur un sujet sans avoir à s’éparpiller sur plusieurs vidéos et sans avoir à se demander si les informations sont correctes ou pas », détaille l’égyptologue.

Deux autres versions de NefertiTube doivent être lancées en 2021 : en anglais dès le 6 janvier, puis en arabe le 2 juin.