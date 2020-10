Albert Sanchez, le maire de Cugnaux, lors de la campagne des municipales. — Cap citoyen

Albert Sanchez, tête d’une liste écologiste et citoyenne, a été élu en juin dernier maire de Cugnaux, une ville du sud de Toulouse.

Depuis trois mois, l’édile est en retrait des affaires pour raison médicale, une absence qui a soulevé de nombreuses rumeurs et critiques.

Lundi en fin de journée, le maire s’est enfin adressé à ses administrés pour expliquer son absence.

C’est par un communiqué mis en ligne hier en fin d’après-midi sur le site de la mairie, qu’Albert Sanchez, maire de Cugnaux, ville du sud-est toulousain a mis fin au suspense. Elu le 28 juin, à la tête d’une liste écolo-citoyenne, il n’était en effet plus réapparu en public depuis le 10 juillet.

« Repartir au combat face à la maladie »

Pourtant, Cugnaux est loin d’être une petite commune. Avec une population de 18.000 habitants, elle gère un budget de 30 millions d’euros et n’a pas moins de 500 employés municipaux. De quoi peser au sein d’une métropole comme celle de Toulouse.

« Après plus d’une année de campagne électorale, j’ai dû repartir au combat face à la maladie », explique d’emblée l’élu dans sa communication. « Actuellement en convalescence, la date de mon retour n’est pas encore établie. Cela dépendra de ma situation médicale ». Et d’énumérer les premières mesures : « Le recrutement d’ATSEM dans les écoles maternelles, la mutuelle municipale, la gratuité de la médiathèque, la création d’instances pour remettre le citoyen au cœur de la vie démocratique ».

Avis de recherche

Pas sûr que cela suffise à calmer toutefois les ardeurs de ses opposants qui ont trouvé là, le moyen de jouer le troisième tour des municipales. Depuis des semaines, par le biais d’affiches satiriques sur les murs, façon « Avis de recherche », ou déclarations dans la presse, ils poussent le maire à réagir.

Et en l’absence d’une communication claire, forcément, la rumeur s’est répandue. Michel Aujoulat, ancien maire Les Républicains de 1989 à 2001 et premier adjoint de la précédente municipalité : « On nous dit qu’il est en maison de repos, qu’il a été opéré… Mais où est-il et qu’a-t-il ? ».

Philippe Guérin, maire PRG de la commune de 2001 à 2014 va plus loin : « Il est en burn-out. Je le connais bien, son épouse était mon adjointe, chargée de la petite enfance, durant mon premier mandat ».

Je ne suis pas décideur en matière de temps. Mais le constat pour l’instant est: #CUGNAUX est absent de la métropole et la mairie, faute d’être en ordre de marche, ne peut gérer que les affaires courantes. L’absence de la personne du maire, ne devrait pas être bloquante. — Jerome Besnehard (@j_besnehard) July 22, 2020

Du côté de la mairie, Isabelle Doury, une des adjointes écolo appelle à un minimum de retenue : « Il n’a jamais été dit qu’il s’agissait d’un burn-out. Bien que Monsieur Sanchez soit maire de la commune, cela relève du secret médical ». Certains des élus de la Métropole sont aussi venus prendre sa défense, comme son homologue de L’Union, Marc Péré.

Solidarité avec Albert Sanchez, Maire de Cugnaux. Honte à ceux qui exploitent la maladie à des fins politiciennes. https://t.co/bIRfcm7rlk — Marc Péré (@marc_pere) October 4, 2020

Mais ils sont peu nombreux. Certains attendaient certainement qu’il sorte enfin de sa réserve. Et c’est aussi pour parler des affaires publiques, qu’Albert Sanchez est sorti de son silence. Avec une annonce qui pourrait apaiser la polémique : « Par souci éthique, ne pouvant en ce moment, et pour une durée indéterminée, assurer la fonction, j’ai refusé de toucher mes indemnités de maire de Cugnaux », écrit-il. Mais promis, ses adjoints sont sur le pont, « l’équipe municipale s’est lancée en plein dans l’action ».